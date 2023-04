Affaire Galtier : La polémique enfle, il réclame une grande annonce

Thomas Bourseau

Christophe Galtier traverse des jours très délicats au PSG et notamment en raison d’un vieux dossier qui a refait surface cette semaine. Au coeur d’un scandale raciste, l’entraîneur du PSG s’est défendu. Thierry Henry demande à Nice de sortir du silence.

En début de semaine, le contenu d’un mail accusateur de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l’OGC Nice, a été divulgué par le journaliste Romain Molina. Dans ledit mail, il était question de propos racistes supposément tenus par Christophe Galtier envers les communautés noire et mulsumane de l’effectif du GYM la saison passée lorsque l’entraîneur du PSG y officiait.

Thierry Henry s’agace des divers commentaires de personnes non impliquées dans le scandale

De passage en conférence de presse vendredi, après que plusieurs anciens joueurs lui aient signifié leur soutien concernant ses allégations racistes, Christophe Galtier s’est dit « sali » et heurté au plus profond de son être après ces accusations. Sur le plateau de Prime Video Sport , Thierry Henry a commencé par mettre les choses au clair concernant les diverses déclarations circulant dans la presse. « Il y a un truc dont on est sûrs, c’est qu’on est pas sûrs de ce qui s’est passé. Alors quand j’ai vu certaines personnes sortir et défendre ce qui a été dit ou pas dit puisqu’on ne le sait pas à part Galtier, Fournier et qui était impliqué dans cette situation ou alors vous êtes dieu ? Et je pense qu’on va mettre ça de côté. Comment certaines personnes peuvent dire qu’il a dit ça ou non, vous n’étiez pas là. C’est pour ça qu’il y a un doute, on se pose tous des questions, eux doivent savoir. J’ai du mal à comprendre les discussions qu’il y a eu sur le fait de le défendre au pas ».

«Pourquoi les Niçois ne parlent pas ?»