Accusation de viol au PSG : L'aveu surprise sur Kylian Mbappé !

Le parquet de Nanterre demande un procès pour viol contre Achraf Hakimi en raison d'attouchements présumés envers une jeune femme remontant à février 2023. Et ce, quelques semaines après sa séparation avec son ancienne compagne. Pourtant, son ami Brice Tchaga qu'il partage avec Kylian Mbappé, l'avait mis en garde. Explications.

«Avec Kylian, nous le mettions en garde pour qu'il fasse attention et qu'il ne tombe pas dans les bras de toutes ces femmes»

Ce que le joueur et son avocate réfutent totalement. Après avoir pris connaissance de la décision de justice, Me Fanny Colin communiquait le message suivant. « Ces réquisitions sont incompréhensibles et insensées au regard des éléments du dossier. Celui-ci établit les mensonges de la plaignante, en particulier par les expertises psychologiques menées sur elle. Nous demeurons avec Achraf Hakimi aussi sereins qu'à l'ouverture de la procédure. Si ces réquisitions devaient être suivies, nous exercerions évidemment toutes les voies de recours ». Proche de Kylian Mbappé et d'Achraf Hakimi, le coiffeur Brice Tchaga révélait aux forces de l'ordre depuis les faits avoir mis en garde l'international marocain de tels évènements avec la gente féminine. « Après la Coupe du monde, il se séparait d'Hiba et dans le même temps de plus en plus de femmes s'intéressaient à lui en soirée. Donc il avait cette liberté de célibataire, toutes ces femmes autour de lui. Pour autant, avec Kylian, nous le mettions en garde pour qu'il fasse attention et qu'il ne tombe pas dans les bras de toutes ces femmes ».