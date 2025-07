50M€ : Une «superstar» est annoncée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Mercredi soir, le PSG a livré une démonstration contre le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0) sous l’impulsion d’un Ousmane Dembélé toujours aussi impressionnant. Rio Ferdinand, qui encense les Parisiens depuis plusieurs mois, en a rajouté une couche, parlant même de «superstar» pour qualifier l’ancien Rennais que le PSG avait recruté pour 50M€.

Tombeur du Real Madrid mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde des clubs (4-0), le PSG poursuit sur la lancée de sa saison exceptionnelle. De quoi impressionner Rio Ferdinand. Déjà dithyrambique à l'égard des Parisiens toute la saison, l'ancien défenseur de Manchester United est toujours sous la charme des hommes de Luis Enrique et notamment d'Ousmane Dembélé.

Rio Ferdinand toujours sous le charme du PSG « Il faut rendre hommage à Luis Enrique... il a transformé Dembélé de potentiel en superstar ! Faire travailler des joueurs d'élite, qui ont toujours été considérés comme les meilleurs dans toutes leurs équipes, des enfants aux adultes… Comme si leur vie en dépendait, c'est du génie en soi. Imaginez si Mbappé était resté et avait fait ça. Dembélé est-il désormais un joueur plus important que Kylian..... Son rythme de travail et son humilité à s'adapter lui ont permis de franchir de nouveaux paliers. Man Management M.Enrique », s’enflamme-t-il sur les réseaux sociaux avant de poursuivre.