50M€ - PSG : Une grande victoire confirmée sur le mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une excellente entrée en jeu mardi soir en Ligue des Champions à Salzbourg, Désiré Doué a enfin débloqué son compteur avec le PSG. Un élément prometteur pour l’avenir, d’autant que le club parisien avait remporté son bras de fer avec le Bayern Munich en raflant la mise pour 50M€ avec Doué lors du dernier mercato estival.

Le PSG s’est imposé sans vraiment trembler mardi soir sur la pelouse de Salzbourg (3-0), retrouvant enfin son efficacité offensive et relançant ses chances de qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Entré en cours de match à la place de Gonçalo Ramos, en position de faux neuf, Désiré Doué (19 ans) a marqué la dernière demi-heure de son empreinte avec une passe décisive et un but, son premier depuis sa signature au PSG l’été dernier pour 50M€ en provenance de Rennes.

Ekitike retrouve enfin sa place au PSG après le départ surprise de Kolo Muani. Une issue qui pourrait tout changer ! ⚽

➡️ https://t.co/d4DLetVJkV pic.twitter.com/T8cGjaw2yx — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 12, 2024

« Le Bayern souhaitait le faire venir »

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Marc Mechenoua rappelle d’ailleurs que le PSG avait remporté une belle bataille sur le mercato devant le Bayern Munich pour Doué : « Je crois que Désiré Doué est un garçon patient mais il ne se contentera pas d'être un supersub, un remplaçant de luxe, surtout quand on sait que des clubs comme le Bayern Munich souhaitaient le faire venir cet été », explique-t-il.

« Luis Enrique l’apprécie beaucoup »

« Pour moi, c'est encore un peu tôt pour qu'il puisse bousculer la hiérarchie et la déclaration de Luis Enrique avant Auxerre jeudi dernier en dit long sur qu'il doit encore faire. Jouer en faux 9 ne me semble pas pertinent. Le technicien l'apprécie beaucoup au milieu », poursuit Mechenoua, qui estime donc que Désiré Doué reste pour le moment un pari sur l’avenir, et pas encore une valeur sûre pour l’attaque du PSG.