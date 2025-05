40M€ pour l’un «des meilleurs du monde», le transfert sensationnel du PSG !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, Luis Campos est nommé conseiller sportif du PSG et sa première recrue se nomme Vitinha. Le club de la capitale avait levé son option d'achat fixée à 40M€ dans son contrat au FC Porto. Un choix qui avait étonné à l'époque compte tenu du fait que l'international portugais était méconnu du grand public. Mais Vitinha a fait taire les critiques et s'impose désormais comme «l’un des meilleurs milieux de terrain au monde».

«Il est l’un des meilleurs milieux du monde, sans aucun doute»

Fernando Santos en dit plus notamment au sujet de la progression de Vitinha : « Il a une maturité tactique impressionnante pour son âge et un vrai caractère. Il joue avec une intelligence supérieure à la moyenne et s’adapte rapidement à ce qu’on lui demande. » Et désormais, Vitinha est un élément majeur du PSG, notamment à côté de son compatriote Joao Neves.