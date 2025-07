226M€ : Le pactole du PSG !

Grâce à sa saison 2024-2025, et à son sacre en Ligue des Champions notamment, le PSG est l'équipe la mieux revalorisée sur le marché cette année. En effet, le prix total des joueurs de Luis Enrique a augmenté d'environ 226M€, atteignant le chiffre fou de 1,15 milliard d’euros.

L'exercice 2024-2025 du PSG est historique. En effet, le club de la capitale a réussi à réaliser un incroyable quadruplé, ayant remporté à la fois la Ligue 1 , le Trophée des Champions , la Coupe de France et sa première Ligue des Champions . La saison aurait pu être d'autant plus belle si le PSG avait été sacré à la Coupe du Monde des clubs , mais les hommes de Luis Enrique ont été surclassé par Chelsea en finale (3-0). Pour la cerise sur le gâteau, il faudra attendre l'année 2029 au minimum. La compétition internationale étant organisée tous les quatre ans.

L'effectif du PSG vaut 1,15 milliard d'euros

Grâce à sa saison presque parfaite, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi voit ses joueurs devenir de plus en plus chers sur le marché. D'après Transfermarkt, le club de la capitale serait le mieux revalorisé en 2025. Plus précisément, le prix total de l'effectif du PSG aurait augmenté de 226M€, pour atteindre le chiffre pharaonique d'1,15 milliard d’euros.