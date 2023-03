PSG, OM, OL, ASSE, Nantes, Bordeaux... Quiz sur l’histoire de la Ligue 1

La rédaction

Le championnat de France, contrairement aux autres grands championnats européens, n’est pas dominé par un, deux ou trois clubs, son palmarès apparaissant particulièrement équilibré au fil des décennies. Voilà qui pourrait permettre d’expliquer pourquoi les clubs français n’ont que très rarement existé au niveau européen.

Alors que la Liga espagnole a été trustée dans l’histoire par les deux géants que sont le Real Madrid et le FC Barcelone, alors que la Premier League et la Serie A voient dans leur histoire un nombre restreints de clubs (trois) dominer les palmarès (Manchester United, Liverpool et Arsenal pour la Premier League, Juventus Turin, Milan AC et Inter Milan pour la Serie A), le championnat de France présente la particularité de n’avoir aucun club se détachant réellement. Si au final, autant de clubs ont remporté le titre de champion en France qu’en Italie (16), la répartition n’est pas réellement la même.

A chaque décennie son club

En France, un grand nombre de clubs se tiennent au coude à coude en nombre de titres gagnés. Ils n’appartiennent pas forcément à la même période de l’histoire, voire pas du tout. L’AS Saint-Etienne par exemple, appartient à ces clubs, mais son dernier titre remonte à 1981. A l’inverse, le PSG, qui figure lui aussi parmi les leaders, n’a remporté son premier titre de champion de France qu’en 1986, et n’a gagné la plupart de ses trophées que ces dernières années, depuis l’arrivée de QSI comme actionnaire principale. De même, si les Girondins de Bordeaux sont parvenus à gagner depuis, comme en 1999 ou en 2009, la plupart des titres de champion de France du club bordelais remonte aux années 80, la grande période des « Marine et Blanc », sous la direction de Claude Bez. Pour l’Olympique de Marseille, il en va de même, malgré le titre remporté sous les ordres de Didier Deschamps en 2010 : la grande majorité des trophées de champion de Franc de l’équipe phocéenne remonte à la période Bernard Tapie, entre la fin des années 80 et le début des années 90. Quant à l’OL, il a amassé l’essentielle de ses victoires dans les années 2000. Au final, seul le FC Nantes et l’AS Monaco ont remporté des titres de champion de France à diverses périodes de l’histoire, le club de la Principauté parvenant même à arracher le titre de champion de France au PSG en 2017.