Vente OM : «Un sketch total», il balance sur l'Arabie Saoudite

Cela fait plus de trois ans que le feuilleton sur la vente de l'OM a démarré. Malgré les rumeurs sur une potentielle arrivée de l'Arabie Saoudite, toujours rien à l'horizon. Lors d'un live Twitch diffusé ce mardi, Thibaud Vézirian a réclamé la fin de ce «sketch total». Il espère une annonce dans les prochains jours de la part de la direction.

Frank McCourt a déjà fait savoir qu'il ne vendra pas l'OM dans un avenir proche. Un scénario auquel ne croit pas Thibaud Vézirian. Depuis plusieurs années, le journaliste annonce qu'il existe des manigances en coulisses. Selon lui, un accord aurait été trouvé avec des investisseurs saoudiens. Il attend désormais une annonce, qui tarde à venir.

Vézirian réclame une annonce et vite

« A l’OM, ça a bougé (...) On attend une issue à un sketch total. Le club n’a plus de directeur général et financier, et a trois directeurs sportifs. A quel moment le club peut-il se permettre ça après les pertes structurelles !? » a confié le journaliste.

Des nouvelles dans les prochains jours ?