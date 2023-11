Vente OM : Messi, Neymar… Il réclame de gros transferts

Thibault Morlain

Depuis de très longs mois maintenant, on évoque la vente de l’OM. Aujourd’hui, c’est bien Frank McCourt qui est toujours le propriétaire du club phocéen, mais les rumeurs annoncent une possible reprise par l’Arabie Saoudite très rapidement. Forcément, cela en faire réagir plus d’un. Pascal Olmeta a ainsi livré son avis sur la vente de l’OM, donnant son feu vert à condition d’assister à de gros transferts dans la foulée.

Ça part dans tous les sens concernant la vente de l’OM. Frank McCourt est aujourd’hui le patron à Marseille, mais les rumeurs sur une arrivée de l’Arabie Saoudite. Récemment, le10sport.com vous avait fait un point sur ce dossier, assurant que l’Américain n’avait reçu aucune offre pour le rachat de l’OM. Mais ce n’est pas pour autant que McCourt est opposé à une cession de son bien. Au juste prix seulement… Ainsi, après avoir fixé la barre à 400M€, il attend désormais entre 300 et 350M€.



Benatia arrive à l'OM et va boucler un premier transfert https://t.co/Cmm865TjCz pic.twitter.com/6AHK3XzZ40 — le10sport (@le10sport) November 21, 2023

Des Neymar et Messi à l’OM ?

En attendant une officialisation de la vente de l’OM, Pascal Olmeta a réagi à ce feuilleton dans des propos accordés à TeamFootball . Et l’ancien joueur du club phocéen a réclamé des stars, telles que Neymar et Lionel Messi, au futur propriétaire : « Si les nouveaux propriétaires peuvent apporter des joueurs de calibre tel que Neymar ou Messi, pourquoi refuser cette opportunité ? Nos enfants portent les maillots de ces légendes, alors pourquoi priver cette joie à la génération suivante ? ».

Olmeta pas opposé à la vente de l’OM