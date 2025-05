Vente OM : L’échec à 200M€ !

Aujourd’hui propriétaire de l’OM, Frank McCourt avait racheté le club phocéen en 2016 à Margarita Louis-Dreyfus. Mais voilà que les choses auraient pu se passer différemment. En effet, si Jacques-Henri Eyraud est arrivé avec l’Américain, il avait initialement un autre plan puisqu’il avait réussi à réunir 200M€ pour racheter l’OM. En vain donc.

S’exprimant pour le podcast Dream Team, Jacques-Henri Eyraud s’est confié sur son projet de rachat de l’ OM avant sa rencontre avec Frank McCourt . Celui qui a été président du club phocéen a alors raconté : « Je pars de Paris Turf surtout parce que j’entend la propriétaire de l’OM annoncer publiquement qu’elle veut vendre. Ça, c’est assez rare. Je me dis, dans le sport, c’est une des plus belles si ce n’est la plus belle marque dans le football et je me dis que ça c’est pour moi. Je commence à lever à peu près 200M€ ».

« Je fais une première offre indicative »

« Comment on lève 200M€ ? D’abord, rien n’est impossible si tu as un bon dossier et qu’on arrive à être convaincant. On commence à surfer sur ce qui est encore une petite vague mais qui fait du sport professionnel un domaine qui intéresse de plus en plus les actionnaires et les investisseurs étrangers et notamment américains. Je lève 200M€ auprès d’investisseurs américains et asiatiques et je vais voir la banque qui conseille Margarita Louis-Dreyfus, que je connaissais. Il y avait un rapport de confiance et on commence à rentrer en discussions, on va assez loin, j’ai accès aux datas, je fais une première offre indicative », a poursuivi Eyraud.