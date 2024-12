Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur de l'OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a connu un drôle de malentendu lors d'un appel avec Didier Deschamps, rapidement dissipé grâce à l'humour et la compréhension de l'entraîneur. Récemment interrogé sur son aventure phocéenne, l’ancien des Girondins est revenu sur cet improbable coup de fil le voyant insulter l’actuel sélectionneur de l’équipe de France.

Joueur de l’OM entre 2009 et 2014, Souleymane Diawara a participé aux belles heures récentes du club phocéen, avec plusieurs trophées à son actif dont le titre de Champion de France lors de la saison 2009-2010. Totalisant 164 rencontres avec l’OM, l’ancien défenseur sénégalais fut rapidement convaincu par l’offre dégainée et quitta ainsi les Girondins de Bordeaux. Mais un coup de fil aurait pu faire capoter le deal.

Kolo Muani sur le départ ? Deschamps pourrait bientôt réaliser son rêve au PSG. ⚽️

➡️ https://t.co/OlMAJ5Vv6e pic.twitter.com/SFSwAGCZzv — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

« Quand Deschamps m’appelle, je l’insulte et je raccroche »

Avant son transfert, Souleymane Diawara est contacté par Didier Deschamps, alors à la tête de l’OM, mais le coup de fil ne se déroule pas du tout comme prévu. « Mon agent m’appelle et me dit que Deschamps va m’appeler, mais il ne m’a pas dit quand. Donc Deschamps m’appelle et je n’ai pas reconnu la voix de Deschamps. Une fois j’avais fait le coup à Le Tallec, il devait aller dans un club et moi je l’ai appelé et je me suis fait passer pour le directeur sportif, il était à fond dedans. Je pars en cacahuète, les insultes fusent et on part en fou rire. Et moi quand Deschamps m’appelle, je ne reconnais pas sa voix et je dis : « Anthony, vas te faire enc**er ». Je l’insulte et je raccroche. Alors que c’était Didier Deschamps, je n’avais pas capté », s’est souvenu Diawara pour Ange GR.

« Il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème »

« Et là mon agent m’appelle : « Espèce de fou, c’est Deschamps », poursuit l’ancien de l’OM. Je croyais c’était Le Tallec qui me faisait une blague. Et quand Deschamps m’appelle, je lui dis : « Coach, je suis désolé ». Il a rigolé. C’est une bombe atomique Deschamps. Il m’a dit qu’il n’y avait pas de problème. Mon agent avait appelé José Anigo pour lui expliquer » La transaction se déroulera comme prévu, permettant à Souleymane Diawara d’évoluer avec « le club de [s]on cœur ».