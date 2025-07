Une star quitte l’OM, elle ne s’en remet pas

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Drogba s’est remémoré avec émotion son bref mais intense passage à l’Olympique de Marseille. Arrivé en 2003, l'attaquant ivoirien a rapidement conquis le cœur des supporters avant de quitter la cité phocéenne pour Chelsea, une séparation plus douloureuse que toute défaite à ses yeux, y compris celle en finale de la Coupe de l’UEFA.

Il ne lui a pas fallu bien longtemps pour se mettre les supporters de l’OM dans la poche. Arrivé à l’été 2003 dans la cité phocéenne, Didier Drogba est reparti l’année suivante, prenant la direction de Chelsea où il s’imposera comme l’un des meilleurs attaquants de sa génération. En une saison, l’Ivoirien est entré dans la légende du club, un amour réciproque.

« J'avais vraiment l'impression d'être dans la peau d'un supporter » Dans des propos accordés au média du club, Didier Drogba s’est souvenu avec nostalgie de son aventure à l’OM : « J'étais à Guingamp l'année d'avant, remplaçant en 2e division un an et demi auparavant, et je me retrouve face à des joueurs que j'ai l'habitude de voir à la télé : Steven Gerard, Alan Shearer, Laurent Robert... c'était surréaliste, confie celui qui participera à l’épopée européenne de l’OM cette saison, avec un parcours jusqu’en finale de la Coupe de l’UEFA. J'avais vraiment l'impression d'être dans la peau d'un supporter, me retrouver face à des stars et avoir l'opportunité de leur montrer ce dont j'étais capable. »