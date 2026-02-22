«Une mission très compliquée» est promise à Habib Beye : Le «chantier» de l'OM inquiète un célèbre consultant

Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est Habib Beye qui était dans le viseur de l'OM pour prendre le poste d'entraîneur. L'ancien coach du Stade Rennais a fini par débarquer mais il a connu une première compliquée avec la défaite face à Brest vendredi. Une chose est sûre, tous les observateurs ne sont pas sereins concernant la situation de l'OM.
En grande difficulté depuis quelques semaines, l'OM est en train de se reconstruire au niveau de son staff. Le club a encore de grandes choses à jouer dans cette fin de saison et c'est Habib Beye qui a été choisi pour reprendre le flambeau. Un choix qui en a surpris plus d'un et qui inquiète pas mal de monde car le précédent mandat de l'ancien international sénégalais s'est mal passé sur la fin à Rennes.
« C'est une mission très compliquée »
Être entraîneur de l'OM n'est pas une chose facile et tous les experts le savent. Pour récupérer l'OM, Habib Beye arrive à un moment très compliqué et tout le monde n'est pas persuadé qu'il soit le bon candidat pour relever la tête. « Le chantier va être consistant. C'est une mission très compliquée pour Habib Beye parce qu'il va falloir soigner le club à tous les étages (...) Il a du mal à l'entendre, mais oui le mal est profond parce qu'il est à tous les étages, il n'est pas dépend seulement d'un changement d'entraîneur. On le voit à la tête du club avec la passe d'armes entre Longoria et Benatia » commente Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.
Un gros défi à relever pour Habib Beye
En difficulté, les joueurs de l'OM ne sont plus en confiance en ce moment, en témoigne ce penalty de Mason Greenwood arrêté par le gardien brestois. Le club doit réussir à se surpasser en fin de saison pour atteindre ses objectifs. Habib Beye devra réussir un travail exemplaire. « Les joueurs sont paumés. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire dans les têtes, plus que dans les jambes avec les joueurs. Et il y a un vrai travail à faire sur le plan défensif. Marseille est la pire défense depuis le début de l'année 2026. On l'a vu avec Ajorque qui a eu plein d'occasions, il n'y avait pas du tout de défense. Donc il va falloir resserrer les boulons à ce niveau-là et travailler sur la tête des joueurs » poursuit Bixente Lizarazu.