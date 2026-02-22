«Une mission très compliquée» est promise à Habib Beye : Le «chantier» de l'OM inquiète un célèbre consultant

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après le départ de Roberto De Zerbi, c'est Habib Beye qui était dans le viseur de l'OM pour prendre le poste d'entraîneur. L'ancien coach du Stade Rennais a fini par débarquer mais il a connu une première compliquée avec la défaite face à Brest vendredi. Une chose est sûre, tous les observateurs ne sont pas sereins concernant la situation de l'OM.

En grande difficulté depuis quelques semaines, l'OM est en train de se reconstruire au niveau de son staff. Le club a encore de grandes choses à jouer dans cette fin de saison et c'est Habib Beye qui a été choisi pour reprendre le flambeau. Un choix qui en a surpris plus d'un et qui inquiète pas mal de monde car le précédent mandat de l'ancien international sénégalais s'est mal passé sur la fin à Rennes.

L'OM quitte la France : Le voyage qui «peut faire du bien» aux Marseillais https://t.co/4x694DeYfN — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« C'est une mission très compliquée » Être entraîneur de l'OM n'est pas une chose facile et tous les experts le savent. Pour récupérer l'OM, Habib Beye arrive à un moment très compliqué et tout le monde n'est pas persuadé qu'il soit le bon candidat pour relever la tête. « Le chantier va être consistant. C'est une mission très compliquée pour Habib Beye parce qu'il va falloir soigner le club à tous les étages (...) Il a du mal à l'entendre, mais oui le mal est profond parce qu'il est à tous les étages, il n'est pas dépend seulement d'un changement d'entraîneur. On le voit à la tête du club avec la passe d'armes entre Longoria et Benatia » commente Bixente Lizarazu sur le plateau de Téléfoot.