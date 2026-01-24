Un joueur de l'OM face à «un souci dans sa vie privée» ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce samedi soir, l’OM reçoit le RC Lens au Vélodrome pour le choc de la 19e journée de Ligue 1. Un match très important pour les deux équipes, mais dans les rangs marseillais, les performances d’un joueur jusque-là quasiment toujours irréprochable commencent à interroger, jusqu’à se demander s’il ne rencontre pas des problèmes dans sa vie privée.

À quatre jours de jouer sa qualification pour les barrages de la Ligue des champions contre le Club Bruges, l’OM a une rencontre très importante à négocier ce samedi soir, la réception du RC Lens. Avant cette rencontre, le statut d’un joueur arrivé à l’été 2024 et dont le niveau de performance est en baisse cette saison interroge du côté de Marseille.

« Lui qui était toujours proactif, subit désormais les situations » Souvent décisif l’année dernière, Geronimo Rulli l’est moins cette saison, en témoigne son coup franc concédé face à Liverpool (0-3) mercredi. Plus que cela, l’international argentin a même été fautif plusieurs fois. « Il manque de cohérence dans ses attitudes, part à l’aventure sur des ballons injouables, commet des erreurs techniques. Lui qui était toujours proactif, subit désormais les situations », analyse Christophe Lollichon auprès de La Provence.