Un Ballon d'Or à l'OM : Du jamais vu avec De Zerbi !

Après une première saison convaincante, Mason Greenwood est en train de mettre la barre toujours plus haut à l’Olympique de Marseille, avec déjà une vingtaine de buts à son compteur. De quoi impressionner les observateurs et ce n’est pas son coach Roberto De Zerbi, qui va égratigner le jeune crack anglais.
Pour lancer le nouveau projet de l’OM, il fallait une star. Les recherches ont été longues, mais on peut dire que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont trouvé le joueur parfait. Mason Greenwood réalise en effet d’excellentes choses sous les couleurs marseillaises et on se demande même où il s’arrêtera.
De Zerbi sous le charme de Greenwood
Récemment, Roberto De Zerbi a expliqué que Greenwood avait tout pour devenir un jour Ballon d’Or et son avis ne semble pas avoir changé. « Il fait les efforts aussi quand nous n’avons pas le ballon, parce qu’il faut avouer qu’en ce moment on ne joue pas toujours bien » a expliqué le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol.
« Je n’ai pas entrainé que des champions, mais lui... »
« Il comprend le football, mais je pense qu’il pourrait quand même se divertir un peu plus en jouant » a poursuivi Roberto De Zerbi, dans l’émission d’Antonio Cassano, Daniele Adani et Nicola Ventola. « Lui pense plutôt à être toujours décisif, sur les buts comme sur les passes décisives. C’est impressionnant cette capacité qu’il a. Je n’ai pas entrainé que des champions, mais pour moi c’est un top joueur ».