Un Ballon d'Or à l'OM : Du jamais vu avec De Zerbi !

Axel Cornic

Après une première saison convaincante, Mason Greenwood est en train de mettre la barre toujours plus haut à l’Olympique de Marseille, avec déjà une vingtaine de buts à son compteur. De quoi impressionner les observateurs et ce n’est pas son coach Roberto De Zerbi, qui va égratigner le jeune crack anglais.

Pour lancer le nouveau projet de l’OM, il fallait une star. Les recherches ont été longues, mais on peut dire que Medhi Benatia et Pablo Longoria ont trouvé le joueur parfait. Mason Greenwood réalise en effet d’excellentes choses sous les couleurs marseillaises et on se demande même où il s’arrêtera.

De Zerbi sous le charme de Greenwood Récemment, Roberto De Zerbi a expliqué que Greenwood avait tout pour devenir un jour Ballon d’Or et son avis ne semble pas avoir changé. « Il fait les efforts aussi quand nous n’avons pas le ballon, parce qu’il faut avouer qu’en ce moment on ne joue pas toujours bien » a expliqué le coach de l’OM, sur la chaine YouTube Viva el Futbol.