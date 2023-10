Un ancien entraîneur de l’OL et de l’OM peste après les incidents

Thomas Bourseau

L’attaque de supporters marseillais sur le bus de l’OL dimanche soir qui a notamment blessé le coach Fabio Grosso et son adjoint a choqué Rudi Garcia. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais et de l’OM était dépité et regrette les « imbéciles » autour des stades selon Johann Crochet.

Dimanche soir, dans le cadre de l’Olympico qui aurait dû opposer l’OM à l’OL au Vélodrome, une agression du bus de lyonnais et de ceux des supporters ont gâché la fête et grièvement blessé au visage Fabio Grosso notamment qui dispose de 30 jours d’ITT selon le procureur de la République de Marseille Nicolas Bessone.

Rudi Garcia, «dépité» par les incidents à Marseille

Journaliste pour RMC Sport qui couvre l’actualité du football italien, Johann Crochet était de passage sur le plateau de Générations After lundi soir. L’occasion pour lui de livrer une anecdote sur la surprise de Rudi Garcia dimanche soir lorsque l’ancien coach de l’OM et de l’OL a été mis au courant des regrettables incidents en dehors de l’enceinte du Vélodrome.

Affaire OM - OL : Il répond au gouvernement Macron ! https://t.co/VLl6vgX2Wd pic.twitter.com/EhahST7mv5 — le10sport (@le10sport) October 30, 2023

«On sentait bien que ça le touchait, qu’il se disait qu’il y avait beaucoup d’imbéciles aussi autour des stades»