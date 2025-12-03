Trois joueurs recalent l’OM : Tout est révélé en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kevin de Bruyne à l’OM. Medhi Benatia s’est permis de rêver. Après 10 ans à Manchester City, l’ancien milieu offensif du club mancunien a été invité à voir ailleurs. De quoi lui permettre de s’essayer au championnat italien avec le Napoli. Toutefois, Medhi Benatia a tenté sa chance pour l’OM, avec d’autres joueurs dotés à l’époque du statut d’agent libre.

A l’occasion du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a été particulièrement actif sur le marché des transferts. Douze recrues ont été enregistrées avec plusieurs joueurs venant de Premier League comme Nayef Aguerd, Emerson Palmieiri ou Matt O’Riley notamment. Toutefois, avant que Kevin de Bruyne ne prenne la décision de rejoindre le Napoli, l’icône de Manchester City a été contacté par Medhi Benatia.

«De Bruyne avec le coach, ça pouvait matcher» « J'ai essayé de recruter De Bruyne, mais c'était déjà bien avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer et discuter avec lui. De Bruyne avec le coach, ça pouvait matcher ». a confié le directeur du football de l’OM en interview avec RMC pour l’After Foot mardi soir. Medhi Benatia a entre autres fait savoir qu’il avait démarché Wesley Fofana aussi, natif de Marseille, mais qu’il était trop difficile de le faire quitter Chelsea.