Trois joueurs recalent l’OM : Tout est révélé en direct !

Kevin de Bruyne à l’OM. Medhi Benatia s’est permis de rêver. Après 10 ans à Manchester City, l’ancien milieu offensif du club mancunien a été invité à voir ailleurs. De quoi lui permettre de s’essayer au championnat italien avec le Napoli. Toutefois, Medhi Benatia a tenté sa chance pour l’OM, avec d’autres joueurs dotés à l’époque du statut d’agent libre.
A l’occasion du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a été particulièrement actif sur le marché des transferts. Douze recrues ont été enregistrées avec plusieurs joueurs venant de Premier League comme Nayef Aguerd, Emerson Palmieiri ou Matt O’Riley notamment. Toutefois, avant que Kevin de Bruyne ne prenne la décision de rejoindre le Napoli, l’icône de Manchester City a été contacté par Medhi Benatia.
«De Bruyne avec le coach, ça pouvait matcher»
« J'ai essayé de recruter De Bruyne, mais c'était déjà bien avancé avec le Napoli. Je voulais le rencontrer et discuter avec lui. De Bruyne avec le coach, ça pouvait matcher ». a confié le directeur du football de l’OM en interview avec RMC pour l’After Foot mardi soir. Medhi Benatia a entre autres fait savoir qu’il avait démarché Wesley Fofana aussi, natif de Marseille, mais qu’il était trop difficile de le faire quitter Chelsea.
«J’ai essayé deux, trois joueurs qui étaient libres»
Pendant la suite de sa prise de parole sur la fréquence de RMC, le dirigeant de l’OM a affirmé avoir démarché d’autres joueurs sans succès. « J’ai essayé deux, trois joueurs qui étaient libres. Les agents savent maintenant que quand j’appelle ce n’est pas pour s’affoler. C’est pour faire un rendez-vous, discuté, voir comment il voit les choses. Si le mec me dit : « p*tain l’OM ça lui parle, il a gagné plein d’argent en Premier League et il a envie de vivre un truc passionnant à l’OM ». Là tu te dis bingo peut-être que je peux l’accrocher. L’OM, je le vends comme ça ».