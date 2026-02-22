Transferts : Laure Boulleau annonce le plus gros problème de l'OM !

Eliminé en Ligue des Champions et largué en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une terrible crise, qui a notamment couté la place de Roberto De Zerbi. Et son successeur n’a pas encore trouvé la solution pour relancer l’équipe, puisque Habib Beye a débuté par une défaite face à Brest (2-0).
Après un mois infernal, l’OM sort en pièces, avec des nombreuses victimes qui sont resté sur le côté. La plus importante est évidemment Roberto De Zerbi, qui a quitté son poste un an et demi après sa signature et a été remplacé par Habib Beye. Mais ce changement d’entraineur ne semble pas être la solution aux problèmes marseillais...
« Les changements incessants de cet effectif, les gens qui arrivent qui repartent... »
La plupart des observateurs s’accordent en effet pour dire que l’entraineur n’a jamais vraiment été le souci, avec la faute qui reviendrait plutôt à l'équipe. Et c’est notamment l’avis de Laure Boulleau, qui n’apprécie pas vraiment l’attitude des joueurs de l’OM. « Les changements incessants de cet effectif, les gens qui arrivent qui repartent... En fait, il n'y a pas d'esprit d'équipe » a expliqué l’ancienne joueuse du PSG, sur le plateau du Canal Football Club.
« Il faut se connaitre un peu pour essayer de créer une émulation, un engagement »
« Le fait de voir qu'ils vont partir à Marbella, il faut créer quelque chose, un groupe » a poursuivi Boulleau, évoquant le stage de l’OM en Espagne, pour essayer de resouder le groupe avant les échéances très importantes qui arrivent. « Il faut se connaitre un peu pour essayer de créer une émulation, un engagement. Il n'y en avait pas hier. Il faut déjà qu'ils vivent ensemble, au-delà du foot ». Il faudra se reprendre dès la prochaine journée de Ligue 1 avec la réception de l’OL, avec une défaite qui pourrait déjà être fatale dans la course à une qualification en Ligue des Champions.