Transferts : Laure Boulleau annonce le plus gros problème de l'OM !

Eliminé en Ligue des Champions et largué en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une terrible crise, qui a notamment couté la place de Roberto De Zerbi. Et son successeur n’a pas encore trouvé la solution pour relancer l’équipe, puisque Habib Beye a débuté par une défaite face à Brest (2-0).

Après un mois infernal, l’OM sort en pièces, avec des nombreuses victimes qui sont resté sur le côté. La plus importante est évidemment Roberto De Zerbi, qui a quitté son poste un an et demi après sa signature et a été remplacé par Habib Beye. Mais ce changement d’entraineur ne semble pas être la solution aux problèmes marseillais...

Furieux contre un joueur de l'OM, il s'emporte à la radio : «On va accepter ça jusqu’à quand ?» https://t.co/lnJFq7mb74 — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

« Les changements incessants de cet effectif, les gens qui arrivent qui repartent... » La plupart des observateurs s’accordent en effet pour dire que l’entraineur n’a jamais vraiment été le souci, avec la faute qui reviendrait plutôt à l'équipe. Et c’est notamment l’avis de Laure Boulleau, qui n’apprécie pas vraiment l’attitude des joueurs de l’OM. « Les changements incessants de cet effectif, les gens qui arrivent qui repartent... En fait, il n'y a pas d'esprit d'équipe » a expliqué l’ancienne joueuse du PSG, sur le plateau du Canal Football Club.