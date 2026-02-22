Furieux contre un joueur de l'OM, il s'emporte à la radio : «On va accepter ça jusqu’à quand ?»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques semaines, l'OM traverse une période très compliquée sur le plan des résultats mais aussi moralement. Sur le terrain, certains joueurs sont en difficulté et ont du mal à garder la face. Les critiques fusent dans les médias et un joueur a été pris pour cible par le journaliste Jacques Bayle.

Défait face au Stade brestois vendredi, l'OM n'avance plus en Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a du mal à faire son retard sur le podium du championnat et de nombreux observateurs réclament du changement. Certains joueurs ne sont pas au niveau en ce moment et les experts demandent du changement. Le journaliste Jacques Bayle s'attaque à un joueur recruté en 2024.

Exploit contre l'OM : Un joueur de Ligue 1 ne l'avait jamais fait, «ça donne des frissons» https://t.co/tOCmNFuPKp — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Pierre-Emile Hojbjerg pris pour cible International danois d'expérience, Pierre-Emile Hojbjerg a été recruté à l'OM en 2024. Le milieu de terrain de 30 ans enchaîne les mauvaises prestations à l'OM et il est loin de faire l'unanimité auprès de tout le monde. « Quand je vois Pierre-Emile Hojbjerg, je me dis qu’on va accepter ça jusqu’à quand ? On me dit que c’est un bon joueur, mais moi pendant 25 ans j’ai été dans des staffs. Mais des joueurs comme Hojbjerg, ça ne m’a jamais fait rêver. Mais qu’est-ce qu’il apporte à l’OM ce mec ? » lance le journaliste Jacques Bayle sur les ondes de Maritima.