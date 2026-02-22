Habib Beye va boucler son premier transfert à l'OM ?

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a une nouvelle fois changé d’entraineur, avec Habib Beye qui est arrivé pour occuper le poste laissé vacant par Roberto De Zerbi. Cela entraine pas mal d’ajustements et pas toujours en faveur de certains joueurs, qui sont les grands perdants de la situation.

Il n’a finalement pas survécu à la crise. Fragilisé par l’élimination en Ligue des Champions, Roberto De Zerbi a été remercié par l’OM au lendemain d’une défaite humiliante face au PSG (5-0), mettant déjà fin à l’ambitieux projet construit autour de lui. Son départ a provoqué un petit moment de flottement, mais finalement un nouvel entraineur est arrivé à Marseille.

«C’est une honte !» : Quand le PSG faisait craquer le frère d’un joueur de l’OM, «il avait cassé sa télé» https://t.co/ZAlAwr2o5f — le10sport (@le10sport) February 22, 2026

Vermeeren déjà en danger ? Il s’agit d’Habib Beye, qui n’a toutefois pas très bien commencé, avec une défaite face au Stade Brestois (2-0). Le nouveau coach de l’OM va devoir très vite trouver une solution pour remonter la pente, parce que le podium de Ligue 1 pourrait s’éloigner. Et forcément, ça pourrait tomber sur certains joueurs et Le Phocéen pointe notamment Arthur Vermeeren, arrivé l’été dernier en provenance du RB Leipzig et pas vraiment convaincant. Pour rappel, son prêt comporte une option d’achat fixée à 20M€ et si sa situation ne change pas d’ici la fin de la saison, il pourrait bien repartir en Allemagne.