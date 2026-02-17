OM : Réveil brutal pour Benatia, «il l'a appelé pour le sortir du lit»

Axel Cornic

Quelques jours seulement après Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a connu un nouveau tremblement de terre, avec l’annonce de départ de Medhi Benatia. Mais le propriétaire Frank McCourt est intervenu, avec une façon assez particulière de convaincre le directeur sportif de rester au moins jusqu’à la fin de la saison.

Les rebondissements s’enchainent à Marseille, où Pablo Longoria semble avoir été mis de côté. Le volet sportif est en effet le domaine de Medhi Benatia désormais, avec notamment le dossier prioritaire qui est le choix d’un nouvel entraineur. Dans un communiqué publié ce mardi, Frank McCourt a en effet annoncé que le directeur sportif « a accepté d'étendre son préavis jusqu'au mois de juin et pilotera l'ensemble des activités sportives ».

« Il se dit que McCourt a appelé Benatia très tôt ce matin » Medhi Benatia avait pourtant annoncé dans un long message publié sur les réseaux sociaux, son départ de l’OM. Et il a fallu une intervention très matinale de la part de McCourt, pour le convaincre de finalement rester. « Il se dit que McCourt a appelé Benatia très tôt ce matin, presque pour le sortir du lit et surtout de le convaincre en quelques mots qu’il fallait qu’il reste absolument à l’OM » a expliqué Florent Germain, sur RMC.