«C’est du copinage» : Le «choix hallucinant» de l’OM qui agace un consultant de RMC

L’OM traverse une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise depuis son élimination en Ligue des champions. Les tensions et les récents résultats ont fini par faire des dégâts, et ont par exemple conduit au départ de Roberto De Zerbi. L’OM s’est alors activé pour lui trouver un remplaçant. Et l’identité du prochain entraîneur marseillais ne semble plus faire aucun doute.
L'OM a trouvé le successeur de De Zerbi
Selon RMC Sport, Frank McCourt aurait confirmé ce mardi l’arrivée imminente d’Habib Beye lors d’une réunion à la Commanderie avec quelques supporters de l’OM. L’ancien coach du Stade Rennais n’aurait pas été difficile à convaincre. Seulement, le choix du club marseillais de se porter vers l’entraîneur de 48 ans n’a pas manqué d’agacer un certain Jérôme Rothen.
«C’est un bordel sans nom !»
« Habib Beye, en quoi il a la crédibilité d’entraîner l’OM ? Expliquez-moi. Hormis du copinage, où tu as l’impression qu’il a aussi été fait dans le recrutement de certaines personnes qui occupent des fonctions à l’OM. C’est un bordel sans nom ! Abardonado a peut-être plus de crédibilité qu’Habib Beye à entraîner l’OM. Sur le long terme, Abardonado n’a pas les épaules pour reconstruire quelque chose. Mais à court terme, plutôt que de te précipiter à faire un choix hallucinant quand tu vois l’état dans lequel est le vestiaire de Rennes. Il y a d’autres joueurs qui ont porté le maillot de l’OM, prenez Jean-Pierre Papin ! Franchement, il a plus de crédibilité » a pesté l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.