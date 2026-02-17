«C’est du copinage» : Le «choix hallucinant» de l’OM qui agace un consultant de RMC

Pierrick Levallet

Rien ne va plus à l’OM en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une grave crise, qui a fait des dégâts. Cette dernière a notamment conduit au licenciement de Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais ont toutefois choisi le successeur du technicien italien. Et cette décision n’a pas manqué d’agacer un consultant de RMC.

L’OM traverse une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise depuis son élimination en Ligue des champions. Les tensions et les récents résultats ont fini par faire des dégâts, et ont par exemple conduit au départ de Roberto De Zerbi. L’OM s’est alors activé pour lui trouver un remplaçant. Et l’identité du prochain entraîneur marseillais ne semble plus faire aucun doute.

Les joueurs de l’OM au cœur d’une bagarre : «Des gifles et des coups de poing» https://t.co/X9wCvL7AnZ — le10sport (@le10sport) February 17, 2026

L'OM a trouvé le successeur de De Zerbi Selon RMC Sport, Frank McCourt aurait confirmé ce mardi l’arrivée imminente d’Habib Beye lors d’une réunion à la Commanderie avec quelques supporters de l’OM. L’ancien coach du Stade Rennais n’aurait pas été difficile à convaincre. Seulement, le choix du club marseillais de se porter vers l’entraîneur de 48 ans n’a pas manqué d’agacer un certain Jérôme Rothen.