Action historique qui plonge l'OM dans la crise : Il sort du silence et rappelle de très mauvais souvenirs aux Marseillais

C'est une action qui restera à jamais dans l'histoire de l'OM... mais clairement pas de façon positive. Et le joueur à l'origine de ce coup de tonnerre est d'ailleurs sorti du silence, ce qui ne va rappeler de bons souvenirs aux supporters marseillais.
Le scénario était complétement fou, et terriblement cruel pour les Marseillais. Lourdement battu à Bruges (0-3), l'OM était toutefois qualifié pour les barrages de la Ligue des champions au coup de sifflet final en arrachant la 24e place. Cependant, des matches étaient toujours en cours, notamment celui de Benfica face au Real Madrid. Les Portugais menaient 3 à 2 face au club merengue, mais pour passer de l'OM au classement, il fallait marquer encore un but. Et l'impensable va se produire puisqu'à la dernière seconde, Benfica va marquer grâce à un but... de son gardien ! Anatoliy Trubin est donc entré dans l'histoire en devenant le héros de son club, et le bourreau de l'OM.
Trubin en rajoute une couche
Et dans une interview accordée à The Athletic, Anatoliy Trubin est revenu sur cette soirée de folie : « Quand tu joues, tu ne réfléchis pas. Tu agis, tout simplement. Ce moment, tout s’est passé très vite. Peut-être parce que le centre était parfait, peut-être parce que ce but devait arriver, pour moi, c’était naturel, quelque chose qui venait facilement. À ce moment-là, il faut prendre des risques. Il faut tout donner. Si je dois marquer, je dois aller droit au but, pour rendre nos fans heureux, pour rendre Benfica meilleur. J’ai juste couru, puis j’ai bougé la tête, comme si j’étais un attaquant. C’était fou ».
«C’était fou»
Et bien évidemment, cette sortie rappelle de mauvais souvenirs à l'OM puisque cette élimination a eu de terribles conséquences, plongeant le club phocéen dans la crise. Robert De Zerbi a quitté son poste d'entraîneur, avant que Medhi Benatia ne pose sa démission... finalement refusée par Frank McCourt qui a préféré donner plus de responsabilités au Marocain... aux dépens de Pablo Longoria. Et tout ça est parti du but d'Anatoliy Trubin.