Ça a «explosé» à l’OM, «il avait déjà balancé ses potes un à un»

Axel Cornic

Installé président en février 2021, Pablo Longoria a été de tous les échecs récents de l’Olympique de Marseille. Pas étonnant donc que la colère des supporters se dirige vers lui, dans l’une des pires crises jamais vécues par le club phocéen. Et si pour le moment il n’est pas parti, ses pouvoirs ont grandement été restreints par le propriétaire Frank McCourt, qui a dû intervenir.

Marseille nous a souvent offert des moments explosifs, mais là on atteint des summums. L’OM n’a plus d’entraineur et pendant quelques temps n’a même pas eu de directeur sportif, avant que Frank McCourt ne vienne conforter Medhi Benatia. Mais désormais, tous les yeux sont tournés vers Pablo Longoria, qui a été en quelque sorte déclassé et cantonné à des tâches institutionnelles.

« Je suis désolé, mais Longoria n’est pas quelqu’un de fiable » Le président marseillais ne devrait pas être concerné par le gros dossier du monde, qui est à la recherche d’un nouvel entraineur pour remplacer Roberto De Zerbi. Mais tout le monde se demande désormais si Pablo Longoria a vraiment un avenir dans le projet de l’OM, surtout vu ses échecs passés. « Je suis désolé, mais Longoria n’est pas quelqu’un de fiable. C’est l’observation de sa présidence qui me fait dire ça » a constaté Pierre Dorian, journaliste RMC et co-animateur du Super Moscato Show.