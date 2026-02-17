«Ils ne peuvent plus se blairer» : La crise à l'OM provoque une fracture en interne, «c'est fini»

Axel Cornic

Avec la crise qui fait rage à l’Olympique de Marseille, le propriétaire Frank McCourt a été contraint de passer à l’action. Ainsi, via un communiqué publié ce mardi, il a annoncé la mise en retrait du président Pablo Longoria, mais surtout la confirmation de Medhi Benatia au poste de directeur sportif avec des pouvoirs élargis. Mais selon certains, cela ne devrait pas apaiser les tensions en interne, bien au contraire...

Les rebondissements se suivent à Marseille, depuis la fin du mois de janvier. Après le départ de Roberto De Zerbi, c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui a annoncé quitter l’OM, via un long message publié sur les réseaux sociaux. Mais sa démission semble avoir été refusée par le propriétaire Frank McCourt, qui a même décidé de renforcer sa position au sein du club.

« On est passé, en très peu de temps, des deux meilleurs alliés à une situation du “soit lui soit moi” » Benatia va désormais devoir trouver un entraineur pour la fin de la saison, avec notamment une Coupe de France à peut-être aller chercher. Mais il faudra surtout scruter ce qui se passera dans sa relation avec Pablo Longoria, qui semble s’être grandement détériorée. « Ce qui est quand même dingue avec Longoria-Benatia, on est passé, en très peu de temps, des deux meilleurs alliés à une situation du “soit lui soit moi” » a fait remarquer Stephen Brun, au micro de RMC.