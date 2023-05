Surprise, l'OM sur le point de battre un incroyable record

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, l’OM célébrera les 30 ans de sa victoire en C1. Le 26 mai 1993, le club phocéen venait à bout de l’équipe mythique du Milan AC au stade Olympique de Munich (1-0), grâce à une tête de Basile Boli en fin de première période. Ainsi, une fête hors du commun devrait avoir lieu à Marseille.

Souvent pointé du doigt pour ses résultats récents en Ligue des Champions, l’OM peut tout de même se targuer de rester à ce jour l’unique club à avoir remporté le Graal européen. Finaliste malheureux en 1991 (défaite aux tirs aux buts face à l’ Étoile Rouge de Belgrade), le club phocéen alors présidé par Bernard Tapie l’emporte deux ans plus tard face au Milan AC (1-0).

L’OM sort un maillot collector pour l’occasion

Ainsi, pour tout supporter du club phocéen, le 26 mai raisonne comme une date symbolique dans l’année. D’autant que ce vendredi, ce seront les 30 ans de la victoire qui seront célébrés. Par ailleurs, l’OM a d’ores et déjà sorti un maillot collector à cette occasion.

L’OM prépare une énorme chaîne de supporters