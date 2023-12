Révolution à l’OM, c’est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après des débuts poussifs suite à sa nomination en cours de saison, Gennaro Gattuso semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Un passage en 3-5-2 qui a permis d’enchaîner deux victoires en Ligue 1 contre l’OL (3-0) puis à Lorient (4-2). Un changement tactique salué par Denis Balbir qui se réjouit d'avoir retrouvé le technicien italien tel qu'on le connait.

Nommé entraîneur de l'OM durant le mois de septembre, Gennaro Gattuso a décidé de changer ses plans tactiquement après avoir affirmé être mécontent des prestations de son équipe. C'est ainsi que récemment, le technicien italien a décidé de passer dans un 3-5-2 avec un duo Aubameyang-Vitinha qui donne enfin satisfaction. Denis Balbir valide d'ailleurs ce changement tactique.

«On retrouve le "Rino" qu’on avait connu joueur, qui ne lâche rien»

« S’il a eu un peu de mal à s’acclimater à la Ligue 1, ça va aussi beaucoup mieux pour Gennaro Gattuso. Oui, il a parfois un vocabulaire un peu fleuri mais on retrouve le "Rino" qu’on avait connu joueur, qui ne lâche rien… et qui se révèle aussi être un technicien plus que correct. En tout cas, les joueurs ont envie de répondre à ce qu’il propose. Ils sont déterminés à le suivre et c’est ça le plus précieux pour Marseille », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d’en rajouter une couche.

«Ce coup de poker conforte finalement Gattuso en tant que véritable tacticien»