OM : Une légende s’enflamme pour le Vélodrome

Arrivé en 2003 en provenance de Guingamp, Didier Drogba n’a finalement joué qu’une saison à l’OM. Mais l’ancien international ivoirien reste un joueur qui aura marqué l’histoire du club marseillais. S’il a joué dans beaucoup d’autres stades par la suite, surtout en Angleterre, aucun n’est comparable à l’Orange Vélodrome selon lui.

« C'est comme si tu avais donné à un supporter de l'OM, des South Winners ou de Jean Bouin, un maillot marseillais et tu lui dis : tiens, tu vas jouer pour l'OM pendant un an. Il va tout donner, tout. Moi, c'était pareil. J'ai tout donné . » Dans un entretien accordé à l’émission Zack en Roue Libre et diffusé sur Twitch , Didier Drogba est revenu sur sa carrière et forcément sur l’OM.

Drogba a recalé l'OL pour l'OM

Dans cet entretien, l’ancien international ivoirien revient également sur son choix de rejoindre l'OM, malgré l'insistance de Jean-Michel Aulas pour l'attirer du côté de l'OL. Didier Drogba voulait à tout prix s'engager avec le club phocéen, où il ne sera finalement resté qu'un an. Même s'il n'a joué qu'une saison à Marseille, entre 2003 et 2004, il reste une des figures de l'OM. Il a ensuite décidé de rejoindre José Mourinho à Chelsea, où il a tout gagné.

«La pelouse, la terre tremblait»