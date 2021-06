Foot - OM

OM : Un problème à la Mbappé à gérer pour Pablo Longoria !

Publié le 6 juin 2021 à 10h15 par T.M.

Comme au PSG avec Kylian Mbappé, l’OM et Pablo Longoria vont également devoir prendre une décision concernant la participation de ses joueurs aux Jeux Olympiques, notamment avec Gerson.

Cela est aujourd’hui visiblement fait, Gerson va devenir un joueur de l’OM. En effet, les Phocéens et Flamengo seraient tombés d’accord pour une opération à 20M€ et différents bonus. Le Brésilien est ainsi attendu sur la Canebière, ce qui pourrait se faire d’ici quelques jours puisqu’il pourrait encore disputer quelques matchs avec Flamengo. Mais d’ici fin juin, Gerson devrait être à l’OM. Avant de repartir quelques semaines ? Membre important de la sélection olympique brésilienne, le milieu de terrain pourrait être à Tokyo cet été.

Jeux Olympiques ou pas ?