OM : Un joueur racketté dans une cité ?

Passé par l’OM entre 2010 et janvier 2013, Loïc Rémy semble avoir été victime d’une agression pour le moins inhabituelle pour un footballeur, dans l’un des quartiers sensibles de la cité phocéenne. Un ancien membre de la sécurité de l’OM fait une grosse révélation à ce sujet sur l’attaquant français.

Si l’OM est sans conteste le club français jouissant d’une popularité et d’une ambiance hors du commun, certains éléments gravitant autour du club ont de quoi s’avérer troublants. Giom Peltier, actuel manager de Benoit Saint-Denis et ancien membre de la sécurité de centre d’entraînement de l’OM, s’est livré à ce sujet dans une interview accordée à Swishy Media. Et il confirme un lien très étroit entre le club phocéen et la Mafia.