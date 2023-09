OM : «Un clash violent» éclate, une révolution est réclamée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Coup de froid à Marseille. La rencontre encourageante en Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam semble avoir été un écran de fumée. Face au PSG ce dimanche, l'OM n'a pas existé, s'inclinant lourdement au Parc des Princes. Le journaliste Denis Balbir appelle les responsables marseillais à un sursaut. Selon lui, des changements en profondeur doivent être menés.

La crise sportive est encore loin d'être terminée à l'OM. La lourde défaite du club marseillais face au PSG (4-0) a rappelé aux hommes de Pancho Abardonado que la route était encore longue pour sortir de ce brouillard. Le regain de forme pourrait passer par l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Selon Denis Balbir, un nouvel homme fort doit débarquer pour remettre la machine en route.

⏱ 90’ | #PSGOM 4️⃣-0️⃣Nos Olympiens s’inclinent à Paris.📅 Prochain match : samedi à Monaco pour la J7 de @Ligue1UberEats pic.twitter.com/imkx59QGa6 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 24, 2023

« On peut redouter une vraie saison pourrie »

« En ce moment, Marseille a des carences défensives, des carences offensives, des carences au niveau de la grinta, de la combattivité... L’équipe est perdue. Le clash aussi violent que soudain entre Pablo Longoria et les supporters n’est sans doute pas étranger à ça. Malgré la qualité individuelle qu’il y a dans ce groupe, on sent qu’il s’agit d’un club traumatisé à tous les niveaux. Ce qu’on voit des Rongier, Veretout and co est très loin de ce qu’on peut attendre d’eux. Au Parc, l’OM s’est fait balader. On a vu un groupe abattu et soumis. Si les choses ne s’améliorent pas dans la coulisse, on peut redouter une vraie saison pourrie » a confié le journaliste, qui n'a pas hésité, non plus, à tacler Pablo Longoria et Frank McCourt.

McCourt et Longoria se font clasher