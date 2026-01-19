OM - PSG : La relation hallucinante !

Samedi, l'OM a décroché une belle victoire face à Angers (5-2) au terme d'une première mi-temps totalement maîtrisée. En effet les hommes de Roberto De Zerbi ont répondu présent avec 4 buts inscrits en 40 minutes. De quoi satisfaire grandement Walid Acherchour qui estime que cette équipe peut atteindre un niveau comparable au PSG.
Malgré sa victoire, l'OM reste toujours décroché de la tête du classement puisque Lens et Paris sont à 8 et 7 points respectivement. Mais les Marseillais se sont montrés convaincants et semblent en confiance pour conserver cette troisième place du classement de Ligue 1. Il faudra bien se souvenir du niveau de jeu proposé lors de la première période à Angers, très impressionnante selon Walid Acherchour.
L'OM au niveau du PSG ? Il est choqué
Convaincu par la prestation des hommes de Roberto De Zerbi, Walid Acherchour a comparé cette équipe à celle du PSG. « En Ligue 1, sur la première période, personne n'est capable, hormis le PSG, de produire ce football. Pendant 40 minutes, il y a eu du dézonage, du mouvement, de la vie, beaucoup de personnalité. Sans s'enflammer, c'est une première période ''PSG-esque'' de l'OM, à l'échelle de la Ligue 1. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'OM ne va pas retomber dans ses travers dans trois jours ou une semaine. C'est Marseille... » assure-t-il dans l'After Foot de RMC.
L'OM au défi
Après avoir montré que ce niveau de jeu était atteignable, le défi le plus difficile commence pour l'OM : la régularité. Les hommes de Roberto De Zerbi ont parfois déçu depuis le début de la saison mais il est encore possible de changer les choses. Il faudra justement essayé d'être au rendez-vous face à Liverpool mercredi avant des retrouvailles face au leader du championnat le week-end prochain.