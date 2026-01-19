OM - PSG : La relation hallucinante !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, l'OM a décroché une belle victoire face à Angers (5-2) au terme d'une première mi-temps totalement maîtrisée. En effet les hommes de Roberto De Zerbi ont répondu présent avec 4 buts inscrits en 40 minutes. De quoi satisfaire grandement Walid Acherchour qui estime que cette équipe peut atteindre un niveau comparable au PSG.

Malgré sa victoire, l'OM reste toujours décroché de la tête du classement puisque Lens et Paris sont à 8 et 7 points respectivement. Mais les Marseillais se sont montrés convaincants et semblent en confiance pour conserver cette troisième place du classement de Ligue 1. Il faudra bien se souvenir du niveau de jeu proposé lors de la première période à Angers, très impressionnante selon Walid Acherchour.

L'OM au niveau du PSG ? Il est choqué Convaincu par la prestation des hommes de Roberto De Zerbi, Walid Acherchour a comparé cette équipe à celle du PSG. « En Ligue 1, sur la première période, personne n'est capable, hormis le PSG, de produire ce football. Pendant 40 minutes, il y a eu du dézonage, du mouvement, de la vie, beaucoup de personnalité. Sans s'enflammer, c'est une première période ''PSG-esque'' de l'OM, à l'échelle de la Ligue 1. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'OM ne va pas retomber dans ses travers dans trois jours ou une semaine. C'est Marseille... » assure-t-il dans l'After Foot de RMC.