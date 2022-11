Foot - OM

OM : Menacé, Tudor affiche un énorme soulagement

Publié le 8 novembre 2022 à 04h15

Arthur Montagne

Avant de recevoir l'OL dimanche soir au Vélodrome, l'OM était sur une série très négative et Igor Tudor se savait menacé. Par conséquent, la victoire marseillaise dans l'Olympico soulage clairement le club phocéen et le coach croate ne cache pas sa satisfaction.

Après avoir enchaîné cinq matches sans victoire en Ligue 1 et connu une terrible désillusion en Ligue des champions, l'OM jouait très gros contre l'OL dimanche soir. Grâce à un but de Samuel Gigot, les Marseillais se sont imposés (1-0). Une victoire cruciale comme l'explique Igor Tudor qui se savait menacé.

OM : Blanc prend position sur le malaise Tudor-Payet https://t.co/EDMAMrUHKI pic.twitter.com/l6xHgNRuES — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

Tudor soulagé

« Oui, bien sûr, c'était un match important et spécial, surtout dans cette période où on n'a pas obtenu tout ce qu'on méritait. On a vraiment dominé la 1ère mi-temps et on a eu un grand cœur en 2e, avec l'envie de lutter, de souffrir et de prendre les trois points à tout prix. Que ce soient les titulaires ou ceux qui sont rentrés », lance l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«On l'a gagné grâce au cœur»