OM - Ligue des Champions : L’humiliation annoncée en avance par Laure Boulleau

Il n’y aura finalement pas de seizièmes de finale pour l’OM. Idéalement placé avant la dernière journée de Ligue des Champions, le club phocéen a vu le ciel s’abattre sur sa tête et ainsi se faire éliminer pour un petit but. Mais quel but ! C’est le gardien de Benfica qui a scellé l’élimination de l’OM. Un scénario difficile à prédire et pourtant, Laure Boulleau a tout vu avant tout le monde…

96% ! Voilà les chances de l’OM de se qualifier pour le tour suivant de la Ligue des Champions avant la dernière journée. Le fait est que le club phocéen ne sera pas au rendez-vous pour la suite de la compétition européenne. En effet, les joueurs de Roberto De Zerbi ont échoué aux portes du top 24, se classant à la 25ème place. Ça s’est joué à la différence de buts avec Benfica et un petit but a fait la différence pour le club lisboète. Une réalisation qui a d’ailleurs fait le tour du monde puisque ce n’est autre que le gardien Anatoliï Trubin qui a permis à Benfica de se qualifier en marquant au bout du temps additionnel face au Real Madrid.

« C'est un moment fou » Anatoliï Trubin a donc été le héros d’un soir pour Benfica. Buteur et bourreau de l’OM, l’Ukrainien confiait après sa réalisation : « Avant, je ne comprenais pas ce qu'il nous fallait. Mais quand nous avons eu un coup franc, j'ai vu tout le monde me montrer du doigt, l'entraîneur (José Mourinho) aussi alors je suis monté et on m'a dit qu'on avait encore besoin d'un but. C'est un moment fou, j'étais déjà passé (de marquer) près contre Porto mais là, je l'ai fait et je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas l'habitude de marquer, alors pour moi, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'ai 24 ans et c'est la première fois. Incroyable ».