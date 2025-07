OM : Les deux transferts qui le font halluciner !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Aujourd’hui joueur à Al-Duhail, Benjamin Bourigeaud n’a pas oublié ses sept années passées au Stade Rennais. Devenu un symbole du club rouge et noir, l’ancien capitaine s’est exprimé sur l’arrivée de deux ex-Nantais, Quentin Merlin et Valentin Rongier. Des renforts de qualité sur le plan sportif, mais qui interpellent par leur passé canari.

Pour Benjamin Bourigeaud, qui connaît bien l’importance de l’identité locale au sein du Roazhon Park , ces choix posent question. « Il y a cette rivalité Nantes Rennes. J’ai été étonné du recrutement de Valentin Rongier et Quentin Merlin. Sur le papier, ça reste deux bons joueurs de foot. Valentin, pour moi, c’est un très bon joueur de Ligue 1. Dans le football, il y a parfois des chambrages, d’autres qui sont un peu plus marqués, des images qui restent, et donc forcément, j’étais un peu étonné. Il faut aussi comprendre les supporters. Ce qu’ils ont fait, moi, je n’en serais pas capable. Je ne serais pas capable d’aller dans un club rival » a confié l'actuel joueur d' Al-Duhail.

Rongier est prévenu

Il en est convaincu : désormais, c’est à Rongier et Merlin de faire leurs preuves et de convaincre les supporters. « C’est normal que ça fasse parler, et c’est le football qui veut ça, c’est la rivalité dans le football. Il y en a partout, du chambrage, il y en a aussi, que ce soit entre les supporters, entre les joueurs. Même nous, dans les derbys, on n’était pas très fins entre nous. Il y a eu des paroles qui ont volé, des accrochages aussi très intenses, mais maintenant, Valentin et Quentin ont décidé de rejoindre le Stade Rennais, je pense que ce seront à eux d’inverser la tendance » a confié Bourigeaud à Foot Mercato.