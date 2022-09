Foot - OM

OM : Les 5 plus grands joueurs africains de l’histoire

Publié le 3 septembre 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Dans son histoire, et comme beaucoup d’autres clubs français, l’OM a vu défiler un certain nombre de joueurs africains, et certains ont réussi à marquer de leur empreinte leur passage au sein de l’écurie phocéenne. Voici les 5 meilleurs joueurs africains de l’OM.

Abedi Pelé

Passé par l’OM entre 1988 et 1993 avec un passage en prêt par le LOSC au milieu, Abedi Pelé, milieu offensif ghanéen, va s’imposer comme l’un des hommes forts de l'ère Tapie au début des années 90. Au moment de son retour de prêt à l’été 1990, il deviendra rapidement un titulaire indiscutable sous les ordres de Raymond Goethals, et il effectuera notamment une très grosse prestation en quarts de Ligue des Champions contre le Milan AC en 1991. Bien évidemment, Pelé sera également de la partie lorsque l’OM finit par soulever la C1 en 1993, et c’est lui qui offre la passe décisive à Basile Boli pour l’unique but de cette finale avant de partir pour l’OL cet été-là. Il sera élu trois fois ballon d’Or africain (1991,1992,1993).

Mamadou Niang

Entre 2005 et 2010, Mamadou Niang a porté les couleurs de l’OM, et l’attaquant sénégalais aura été un élément indispensable du secteur offensif marseillais. Recruté en provenance de Strasbourg, Niang aura assumé avec brio le rôle de capitaine de l’OM, avec qui il va même atteindre la barre symbolique des 100 buts inscrits en 217 matchs disputés. Finalement, il sera poussé vers la sortie à son grand regret par Jean-Claude Dassier : « Je me sentais bien à l’OM. Je ne voulais pas partir. Mais le problème, c’était le Président de l’OM. Un pitre. Il ne connaissait même pas les joueurs. Je ne sais pas comment il a fait pour être à l’OM (…) Avec Deschamps, on avait convenu une revalorisation au niveau du salaire mais Dassier a dit non. Il disait que j’étais trop vieux. Donc je suis parti, pas de souci », confiait récemment Niang à Oh My Goal sur les coulisses de son départ de l’OM.

Didier Drogba

Certes, Drogba n’a au final joué qu’une seule saison sous le maillot de l’OM, mais l’ancien buteur ivoirien a marqué le stade Vélodrome pour l’éternité et laissera un souvenir mémorable dans la cité phocéenne. Recruté en provenance de Guingamp à l’été 2003, Didier Drogba a réussi à emmener l’OM en finale de la Coupe de l’UEFA quelques mois plus tard (perdue face au FC Valence, 2-0), et il aura même réussi la prouesse de marquer comme chaque adversaire européen de cette campagne avant de se rater sur la dernière marche. En dépit de son amour profond de l’OM et sa volonté de rester au moins une année supplémentaire, Drogba a finalement été vendu à Chelsea en 2004 pour 38M€.

André Ayew

Pur produit du centre de formation de l’OM où a donc évolué son père Abedi Pelé (voir ci-dessus) dans les années 80/90, André Ayew est resté dans le coeur des supporters. De ses débuts avec l’équipe professionnelle en 2007 (à Valenciennes) à son départ libre en direction de Swansea en 2015, le milieu offensif ghanéen aura réussi à prouver tout son attachement à l’OM. D’ailleurs, pour la petite anecdote, Ayew inscrira son tout premier but au Vélodrome face… au PSG, en mars 2011 (2-1). Son histoire marseillaise aura également été marquée par ce but décisif inscrit face à l’Inter Milan le 22 février 2012, en 8es de finale aller de la Ligue des Champions.

Joseph Yegba Maya

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Joseph Yegba Maya est l’un des attaquants historiques de l’OM dont il a porté les couleurs de 1962 à 1970. Surnommé « Zé » dans la cité phocéenne, comme tous les autres Joseph, l’ancien buteur camerounais aura inscrit au total 109 en 226 matchs avec l'OM, faisant ainsi partie des meilleurs buteurs de l'histoire du club aux côtés des Skoblar, Andersson et Papin. Rien que ça...