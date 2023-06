OM : L'annonce fracassante de McCourt pour son projet

Thibault Morlain

A son arrivée à l'OM, Frank McCourt avait annoncé de très grandes ambitions. L'Américain avait d'ailleurs pour cela lâché rapidement plus de 200M€ pour lancer son projet sur la Canebière. Mais voilà que rapidement, McCourt a dû remettre la main à la poche. Un effort financier que le patron de l'OM n'entend désormais plus faire.

Ces dernières heures, l'OM avait un rendez-vous qui a tant fait trembler les supporters récemment. La délégation olympienne est ainsi passée devant la DNCG, le gendarme financier du football français. Un rendez-vous qui s'est visiblement bien passé pour l'OM, mais il n'y avait visiblement pas d'inquiétude comme expliqué par L'Equipe .

McCourt coupe les robinets à l'OM

Financièrement, cela semble aller mieux pour l'OM aujourd'hui. Avec la Ligue des Champions, CVC et les recettes billetteries, des liquidités sont rentrées, bien que le club phocéen doit faire sans l'apport de Frank McCourt. Le quotidien sportif affirme en effet que l'Américain aurait encore récemment rappelé qu'il ne voulait plus remettre de l'argent dans les caisses de sa poche.

« On n'a pas de problèmes de trésorerie »