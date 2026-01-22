OM : «Inacceptable», un monument du football fracasse De Zerbi !

Axel Cornic

Attendu au tournant pour l’un des chocs de cette avant-dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille a sombré contre Liverpool (0-3). Une lourde défaite, surtout pour Roberto De Zerbi, dont les explications d’après-match semblent avoir fait craquer certains observateurs, notamment en Italie.

Normalement, quand on reçoit une équipe comme Liverpool, tout doit être parfait. Mais c’était loin d’être le cas pour l’OM ! En commençant par le premier but anglais de la rencontre, puisqu’il est venu d’un coup franc de Dominik Szoboszlai qui a sur parfaitement profiter de la naïveté marseillaise.

Une erreur de Roberto de Zerbi ? La frappe est passée sous le mur de l’OM, qui a sauté sans laisser un joueur supplémentaire allongé au sol comme cela se fait d’habitude. Auprès de Sky Sport Italia, De Zerbi a notamment avoué que cela était lié à une discussion avec son entraineur des gardiens, qui l’avait informé que Géronimo Rulli n’appréciait pas qu'il y ait un joueur allongé derrière le mur.