OM : «Ils vont craquer», la rupture avec De Zerbi ?

Axel Cornic

Le plus dur arrive pour l’Olympique de Marseille, avec une deuxième partie de saison très chargée. Et en direct à l’antenne, l’ancien défenseur phocéen Éric Di Meco a lancé un avertissement à Roberto De Zerbi, qui risque bien de perdre certains de ses joueurs s’il ne fait pas attention.

Le mercato hivernal tombe au meilleur moment. Les derniers mois ont montré quelques lacunes à l’OM, où Medhi Benatia vont devoir offrir quelques renforts à Roberto De Zerbi. Et pas vraiment pour élever le niveau, mais surtout pour doubler certains postes.

Un hiver bouillant à l’OM Des joueurs comme Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg, deux piliers de l’OM. Le premier a en effet cumulé 2105 minutes de jeu en 26 rencontres toutes compétitions confondues, tandis que le milieu danois en est à 1959, ce qui en fait le deuxième joueur de champ le plus utilisé par De Zerbi cette saison.