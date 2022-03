Foot - OM

OM - Clash : Milik lâche un message très clair à Sampaoli !

Publié le 8 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Après la défaite de l'OM contre l'AS Monaco (0-1), Arkadiusz Milik s'en est pris à la gestion de Jorge Sampaoli.

Titulaire dimanche soir contre l'AS Monaco, Arkadiusz Milik a disputé l'intégralité de la rencontre perdue par l'OM (0-1). Toutefois, le Polonais a livré une prestation mitigée comme il l'a lui même reconnu. Mais l'ancien buteur du Napoli justifie sa méforme par la gestion de Jorge Sampaoli qui l'a peu utilisé lors des derniers matches.

Milik ne digère pas la gestion de Sampaoli