OM : C'est terminé, sa femme confirme la rupture !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM et le Stade Rennais ont officialisé le transfert de Valentin Rongier. Après six saisons à Marseille, le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé pour une durée de trois ans en faveur du club rouge et noir. Sur les réseaux sociaux, la compagne de Valentin Rongier a fait passer un message fort.

Après six saisons de bons et loyaux services à l'OM, Valentin Rongier a rejoint le Stade Rennais. En effet, le milieu de terrain de 30 ans s'est engagé pour une durée de trois saisons - soit jusqu'au 30 juin 2028 - avec le club breton. Sur son compte Instagram, la compagne de Valentin Rongier a tenu à faire ses adieux à l'OM.

«Il est difficile de trouver les mots justes pour dire au revoir» « Marseille, il est difficile de trouver les mots justes pour dire au revoir à une ville qui a autant compté pour nous. Pendant six années, Marseille a été bien plus qu'un simple lieu de vie. Elle a été notre maison, notre quotidien, notre repère et le lieu de naissance de notre fils. C'est ici aussi que Valentin a porté fièrement les couleurs de l'OM. L'Olympique de Marseille... Ce club, cette institution, cette passion partagée avec une ferveur qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les chants du Vélodrome, les frissons, les joies, les défaites aussi, mais toujours dans l'amour du maillot », a écrit Morgane, la compagne de Valentin Rongier, avant d'en rajouter une couche.