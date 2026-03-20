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OM : Ce célèbre supporter marseillais qui clashe le RN pour les municipales

OM : Ce célèbre supporter marseillais qui clashe le RN pour les municipales
Hugo Chirossel -
Journaliste
Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En cette période d’élections municipales, les supporters de l’OM se mobilisent afin de faire barrage au Rassemblement national et à son candidat Franck Allisio, opposé au maire sortant Benoît Payan et à Martine Vassal au second tour. En ce sens, un fan bien connu du club marseillais a clairement pris position.

Comme dans beaucoup de villes en France, le Rassemblement national a réussi à accéder au second tour des élections municipales à Marseille. Son candidat, Franck Allisio, a reçu 35,02% des suffrages au premier tour, derrière le maire sortant Benoît Payan (divers gauche, 36,69%), mais devant Martine Vassal (divers centre-droite, 12,41%). Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) s’est quant à lui retiré de la course afin que « Marseille ne tombe pas aux mains » du RN.

« Phocéennes, Phocéens, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN ! »

Dans un communiqué publié mercredi, les South Winners, l’un des groupes de supporters de l’OM les plus emblématiques, a lui aussi appelé à faire barrage à l’extrême droite : « Marseille, terre d'accueil, voit le vivre-ensemble exister chaque jour dans ses rues. Le mélange des cultures, des religions et des classes sociales ne doit pas être remis en question dans la cité phocéenne », peut-on lire. « Le projet du RN n'est ni adapté, ni orienté, et ne peut correspondre aux Marseillais. Nous ne pouvons pas accepter une politique de tri sélectif pour notre ville. »

Bengous clashe le RN et appelle à voter pour Benoît Payan

« Phocéennes, Phocéens, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN ! », ont conclu les South Winners, qui ne sont pas les seuls supporters de l'OM à avoir pris position. C’est également le cas de Bengous, comme on peut le voir dans une vidéo partagée par Faisons parler Marseille : « S’faire encadrer le RN ! Voilà, tout simplement. C’est très important, parce que Marseille, c’est une ville cosmopolite. » Dans une story Instagram, le célèbre supporter de l’OM a également fait passer un message en ce sens : « Marseille, c’est le bruit, la fête, les accents qui chantent, les cultures et les générations qui se répondent. Dimanche, votons contre le RN. Votons pour Benoît Payan. Votons pour Marseille. »

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