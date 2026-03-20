OM : Ce célèbre supporter marseillais qui clashe le RN pour les municipales

En cette période d’élections municipales, les supporters de l’OM se mobilisent afin de faire barrage au Rassemblement national et à son candidat Franck Allisio, opposé au maire sortant Benoît Payan et à Martine Vassal au second tour. En ce sens, un fan bien connu du club marseillais a clairement pris position.
Comme dans beaucoup de villes en France, le Rassemblement national a réussi à accéder au second tour des élections municipales à Marseille. Son candidat, Franck Allisio, a reçu 35,02% des suffrages au premier tour, derrière le maire sortant Benoît Payan (divers gauche, 36,69%), mais devant Martine Vassal (divers centre-droite, 12,41%). Sébastien Delogu (LFI, 11,94%) s’est quant à lui retiré de la course afin que « Marseille ne tombe pas aux mains » du RN.
« Phocéennes, Phocéens, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN ! »
Dans un communiqué publié mercredi, les South Winners, l’un des groupes de supporters de l’OM les plus emblématiques, a lui aussi appelé à faire barrage à l’extrême droite : « Marseille, terre d'accueil, voit le vivre-ensemble exister chaque jour dans ses rues. Le mélange des cultures, des religions et des classes sociales ne doit pas être remis en question dans la cité phocéenne », peut-on lire. « Le projet du RN n'est ni adapté, ni orienté, et ne peut correspondre aux Marseillais. Nous ne pouvons pas accepter une politique de tri sélectif pour notre ville. »
Bengous clashe le RN et appelle à voter pour Benoît Payan
« Phocéennes, Phocéens, dimanche 22 mars 2026, il faut voter pour faire barrage au RN ! », ont conclu les South Winners, qui ne sont pas les seuls supporters de l'OM à avoir pris position. C’est également le cas de Bengous, comme on peut le voir dans une vidéo partagée par Faisons parler Marseille : « S’faire encadrer le RN ! Voilà, tout simplement. C’est très important, parce que Marseille, c’est une ville cosmopolite. » Dans une story Instagram, le célèbre supporter de l’OM a également fait passer un message en ce sens : « Marseille, c’est le bruit, la fête, les accents qui chantent, les cultures et les générations qui se répondent. Dimanche, votons contre le RN. Votons pour Benoît Payan. Votons pour Marseille. »