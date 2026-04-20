Adrien Rabiot a été viré de l’OM pour ça : La demande de Medhi Benatia fait craquer Eric Di Meco, «ça me gonfle» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très remonté contre ses joueurs samedi après la défaite à Lorient (2-0), Medhi Benatia a pointé du doigt leur attitude et notamment qu’aucun d’entre eux n’avait « renversé la table dans le vestiaire ». Ce qui a eu le don d’agacer Eric Di Meco, rappelant que c’est pour cette raison qu’Adrien Rabiot avait été poussé vers la sortie.

On se souviendra certainement très longtemps de cette prise de parole de Medhi Benatia. Après la défaite à Lorient (2-0) samedi, le directeur du football de l’OM, qui partira à la fin de la saison, s’est présenté en zone mixte et a lâché tout ce qu’il avait sur le cœur, parlant de « scandale » pour décrire la performance de ses joueurs et surtout leur attitude.

Medhi Benatia a craqué : Un «malaise vraiment profond» est révélé à l'OM https://t.co/eDQ5mrOsiK — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro » « On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l'Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes, a ajouté le dirigeant phocéen, qui quittera ses fonctions à l’issue de la saison. Moi, il ne faut pas m'enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n'a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n'es pas entreprenant… C'est facile, "le logo il est pas beau", c'est pas mon problème je parle football. Je leur ai dit de ne rien prévoir pour les quatre prochaines semaines. On va passer un peu plus de temps ensemble, à la Commanderie. On va bosser. Si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va les passer ensemble », a déclaré Medhi Benatia.