«C’est très compliqué» : Quatre joueurs du PSG agacent Luis Enrique ?

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, c’est une équipe du PSG considérablement remaniée qui s’est présentée face à l’OL. Et cela n’a pas souri au club de la capitale, qui s’est incliné (1-2). Luis Enrique est alors apparu agacé en conférence de presse. Il semblerait que le technicien espagnol soit irrité par les performances de quatre joueurs en particulier.

Luis Enrique avait décidé de faire tourner ce dimanche contre l’OL. Le PSG s’est présenté avec une équipe remaniée, et a fini par s’incliner au Parc des Princes (1-2). Le coach espagnol est alors apparu agacé en conférence de presse. Et sur La Chaîne L’Equipe, on pense que c’est surtout les performances de joueurs comme Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Illya Zabarnyi et Gonçalo Ramos qui commenceraient à irriter l’entraîneur de 55 ans.

Départ du PSG : C'est terminé pour Gonçalo Ramos... à cause de Luis Enrique ? https://t.co/5s3DykY43p — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Il n’a pas la marge pour faire ces choix-là» « Je comprends son agacement. La vraie question sous-jacente depuis le début de saison, et c’est ça qui l’agace, c’est qu’il se rend compte qu’il n’a pas la marge pour faire ces choix-là. Le PSG doit faire tourner, ce n’est pas la question, report ou pas. Tu dois faire tourner, tu dois faire souffler les mecs. Le problème quand tu es Luis Enrique, c’est que tu te rends compte que quand tu fais tourner, qu’il met Beraldo et Mayulu... Ces choix-là, il est obligé de les faire » a d’abord confié Félix Rouah dans L’Equipe du Soir.