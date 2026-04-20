PSG : Achraf Hakimi a clashé Endrick, il explique pourquoi !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a reçu l'OL au Parc des Princes, et ce, en clôture de la 30ème journée de Ligue 1. Interrogé après la défaite du club de la capitale, Achraf Hakimi est revenu sur son clash avec Endrick en plein match. Le latéral droit de Luis Enrique ayant reproché à son adversaire brésilien d'avoir provoqué les supporters du PSG en célébrant son but.

Pour le compte de la 30ème journée de Ligue 1, le PSG s'est frotté à l'OL ce dimanche soir au Parc des Princes. A la surprise générale, le champion de France et d'Europe en titre est tombé face au club lyonnais. En effet, les Gones se sont imposés 2-1 à Paris, et ce, grâce à des buts d'Endrick et d'Afonso Moreira.

Mercato - PSG : Contacts révélés avec un joueur d’Arsenal ! https://t.co/dnyIofvT8o — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

«Je voulais qu’il arrête de faire des choses dirigées contre nos supporters» A la 6ème minute de jeu, Endrick a ouvert le score face au PSG. Heureux de donner l'avantage à son équipe, l'international brésilien a célébré à sa manière son but. Mais alors qu'Endrick s'est mis à danser face aux supporters du PSG, Achraf Hakimi est intervenu pour le recadrer. Dans des propos rapportés par SPORT, celui qui portait le brassard de capitaine, en l'absence de Marquinhos, s'est justifié.