Départ du PSG : C'est terminé pour Gonçalo Ramos... à cause de Luis Enrique ?

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos pourrait ne plus faire long feu au PSG. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 9 parisien semble ne plus faire partie des plans de Luis Enrique. Une situation qui pourrait provoquer le départ de Gonçalo Ramos lors du prochain mercato estival.
Très performant sous les couleurs de Benfica, Gonçalo Ramos a alerté la direction du PSG. Déterminé à recruter le buteur portugais, le club de la capitale a déboursé environ 80M€ au total pour rafler la mise, et ce, lors de l'été 2023. Plus précisément, le PSG a conclu un prêt payant à hauteur de 15M€, avec une option d'achat de 65M€, avec Benfica. Et la clause de Gonçalo Ramos a finalement été levée par l'écurie rouge et bleu.
PSG : Luis Enrique ne compte plus sur Gonçalo Ramos ?
Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2028, Gonçalo Ramos serait dans l'incertitude quant à son avenir. D'après les indiscrétions de L'Equipe, le numéro 9 parisien ne semble plus vraiment figurer dans les plans de Luis Enrique. Ainsi, la question de son départ devrait se poser dans les prochaines semaines.
Mercato : Un départ de Gonçalo Ramos cet été ?
Depuis sa signature au PSG, Gonçalo Ramos n'a jamais été un titulaire incontestable aux yeux de Luis Enrique. Lors de l'exercice 2023-2024, le Portugais était en concurrence avec Randal Kolo Muani. Et au lancement de l'exercice 2024-2025, l'attaquant de 24 ans semblait avoir battu la concurrence du Français. Toutefois, il s'est blessé d'entrée pendant plusieurs mois. Mais lorsqu'il a signé son grand retour, sa place était prise par Ousmane Dembélé. Si Randal Kolo Muani a été envoyé ailleurs à la mi-saison, le numéro 10 du PSG a été recentré par Luis Enrique. Un choix payant qui a condamné Gonçalo Ramos à un rôle de supersub. Et aujourd'hui, sa situation - qui perdure depuis de longs mois - pourrait provoquer son départ cet été.