Lucas Chevalier mis à l'écart ? Les secrets du vestiaire du PSG dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, Lucas Chevalier quittait le LOSC pour rejoindre le PSG afin de remplacer Gianluigi Donnarumma. Pour le gardien français, il a fallu s'adapter à un nouvel environnement et s'intégrer à l'effectif de Luis Enrique. Le fait est que Chevalier ne serait pas le plus proche du reste de ses coéquipiers du PSG, apparaissant alors comme à l'écart des autres.

Existe-t-il un problème avec Lucas Chevalier dans le vestiaire du PSG ? Arrivé l'été dernier, l'international français ne semble pas le plus proche du reste de ses coéquipiers. Bertrand Latour n'avait d'ailleurs pas manqué de le souligner récemment, expliquant ainsi à propos de Chevalier : : « Il y en a un qui est apprécié majoritairement dans le vestiaire et un autre avec lequel la greffe n’a pas pris. Ce n’est pas qu’il y a des problèmes avec Chevalier, mais je n’ai jamais senti une envie folle de ses partenaires de vouloir bien l’intégrer, de jouer avec lui. Ça compte quand vous êtes gardien, que vous devez communiquer avec vos défenseurs ».

PSG/OL - «Ça peut m'énerver» : Achraf Hakimi a recadré Endrick en plein match https://t.co/2poNIXSzPZ — le10sport (@le10sport) April 20, 2026

« Cette intégration peut paraître particulière mais il est comme ça » L'intégration de Lucas Chevalier au PSG pourrait donc être ratée. Est-ce alors le cas ? Ce lundi, RMC s'est penché sur le sujet, confirmant alors que le gardien français était souvent à l'écart dans le vestiaire. Quel est alors le problème ? « C'est un bon garçon. Cette intégration peut paraître particulière mais il est comme ça. Il aime aussi beaucoup être avec les gens du staff. Avec les joueurs, il navigue entre les différents groupes », a expliqué une source à propos de Chevalier, qui aimerait bien avoir ses moments seuls et se retrouver plutôt avec des personnes plus âgées que lui.