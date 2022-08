Foot - OM

OM : Après la polémique, il sort du silence

Publié le 27 août 2022 à 19h15 par La rédaction

Arrivé libre à l'OM après la fin de son contrat avec Porto, Chancel Mbemba suscite la polémique. En effet, l'âge du joueur est souvent remis en question et la situation reste totalement floue. Le nouveau défenseur de l'OM préfère faire abstraction de tout ça et continue de travailler pour s'installer durablement dans la défense olympienne.

Adopté par le public marseillais et buteur face au FC Nantes, Chancel Mbemba fait l'unanimité. Cependant, il fait l'objet d'une polémique liée à son âge. Une enquête de la FIFA a dévoilé il y a quelques années que le joueur avait été enregistré avec 4 dates de naissance différentes étalées sur 6 ans. Depuis, le défenseur congolais tente de se justifier.

« Je ne calcule pas ça »

Dans un entretien accordé à l' AFP , Mbemba revient sur cet imbroglio. « Je ne calcule pas ça. Moi je suis droit. Ce sont des petits trucs, des gens qui parlent pour me décourager, me distraire. Mais mon objectif a toujours été clair et ça ne m'a pas du tout gêné. Des gens continuent, moi je fais mon boulot » admet le joueur de l'OM.

« Je suis heureux d'être ici »