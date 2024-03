OM : A Marseille, il rêve de Lionel Messi

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il possède déjà deux sélections avec l’Argentine, Leonardo Balerdi ne cache pas sa volonté de retrouver l’Albiceleste à l’avenir afin de jouer avec Lionel Messi notamment. Pour le défenseur de l’OM, c’est un réel objectif à moyen terme.

Titulaire à l'OM, Leonardo Balerdi n'est toutefois plus convoqué avec l'Argentine ces dernières années. Mais l'ancien défenseur du Borussia Dortmund ne cache pas son ambition à l'idée de retrouver l'Albiceleste et ainsi jouer avec Lionel Messi.

«C'est un rêve que j'ai»

« C'est un rêve que j'ai. J'y suis déjà allé, mais j'aimerais être là. Chaque convocation, je veux être là. Donc oui, pour moi porter le maillot de l'Argentine c'est la meilleure des choses, ça me plairait », lâche le défenseur argentin à l’occasion de la kidférence de presse qui réunissait vingt enfants du programme Peuple Bleu&Blanc qui ont pu poser des questions aux joueurs de l’OM. Ainsi, Leonardo Balerdi a également été interrogé sur son avenir.

Balerdi évoque son avenir