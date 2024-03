Un joueur de l’OM veut rejoindre Leo Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette saison, Leonardo Balerdi a retrouvé des couleurs avec l’OM, s’imposant comme un cadre de l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset, de quoi donner de grosses ambitions au défenseur argentin, qui rêve de retrouver l’Albiceleste dans laquelle évolue notamment Lionel Messi. Le défenseur n’a plus été convoqué depuis juin 2023.

Cette saison, Leonardo Balerdi a franchi un cap avec l’Olympique de Marseille, suscitant l’intérêt de plusieurs clubs en Europe. Une situation qui pourrait l’inciter à aller voir ailleurs, le défenseur argentin sous contrat jusqu’en 2026 n’écartant aucune option pour son avenir. « Je suis en train de profiter de toutes les années que j'ai déjà passées. Mais je ne sais pas, je peux rester un an de plus, trois ans de plus. Je n'ai pas de problème avec ça, je suis content ici , a indiqué Leonardo Balerdi, interrogé par des enfants du programme Peuple Bleu&Blanc. Mais ça aussi, ça dépend des opportunités, des offres, de beaucoup de choses. Mais je peux te dire une chose, c'est que je suis content ici. Et pour le moment, on est là ».

« Chaque convocation, je veux être là »

Il y a en revanche un autre maillot que celui de l’OM que Leonardo Balerdi veut porter sans aucune hésitation, celui de la sélection argentine. « C'est un rêve que j'ai. J'y suis déjà allé, mais j'aimerais être là. Chaque convocation, je veux être là. Donc oui, pour moi porter le maillot de l'Argentine c'est la meilleure des choses, ça me plairait », a fait savoir le défenseur au cours de la même conférence de presse avec des enfants.

Balerdi bloqué à deux sélections